Клубное ТВ «Реала» раскритиковало выбор судьи на финал Кубка Испании с «Барселоной»

Клубное телевидение мадридского «Реала» подвергло критике назначение Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа в качестве главного судьи на финальный матч Кубка Испании с «Барселоной», который состоится 26 апреля. ТВ «сливочных» опубликовало трёхминутное видео с разбором ошибок арбитра.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Увиденное вами [в ролике] — это сопроводительное письмо Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа — рефери, назначенного на финал Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной». С баскским арбитром «Реал» одержал всего 64% побед. В то же время «Барселона» — 81% побед. Невероятная разница, к которой также добавляется то, что команда Анчелотти выиграла только два из пяти последних матчей при его судействе», — сказал ведущий клубного телевидения «сливочных».

Материалы по теме Агенты Дьёкереша предложили форварда «Реалу» — Defensa Central

Самые скандальные футболисты в истории: