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Клубное ТВ «Реала» раскритиковало выбор судьи на финал Кубка Испании с «Барселоной»

Клубное ТВ «Реала» раскритиковало выбор судьи на финал Кубка Испании с «Барселоной»
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Клубное телевидение мадридского «Реала» подвергло критике назначение Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа в качестве главного судьи на финальный матч Кубка Испании с «Барселоной», который состоится 26 апреля. ТВ «сливочных» опубликовало трёхминутное видео с разбором ошибок арбитра.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Увиденное вами [в ролике] — это сопроводительное письмо Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа — рефери, назначенного на финал Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной». С баскским арбитром «Реал» одержал всего 64% побед. В то же время «Барселона» — 81% побед. Невероятная разница, к которой также добавляется то, что команда Анчелотти выиграла только два из пяти последних матчей при его судействе», — сказал ведущий клубного телевидения «сливочных».

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