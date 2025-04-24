Салах — лидер сезона по «гол+пас» среди игроков старше 30, в топ-5 — Кейн и Левандовски

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах записал на свой счёт 45 результативных действий в 32 матчах за «Ливерпуль» в текущем сезоне. Таким образом, 32-летний египтянин является лидером по голам и голевым передачам в топ-15 лиг Европы.

В число лучших по сумме забитых мячей и результативных передач также входят нападающие Гарри Кейн из «Баварии», Роберт Левандовски из «Барселоны» и Крис Вуд, представляющий «Ноттингем Форест». Единственным футболистом не из топ-5 лиг Европы является 33-летний вингер швейцарского «Базеля» Шердан Шакири, у которого 31 результативное действие в 29 матчах.

Топ-5 футболистов старше 30 с наибольшим количеством результативных действий в сезоне-2024/2025 в топ-15 лиг Европы:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль», 32 года) — 45

2. Гарри Кейн («Бавария», 31 год) — 33

3. Шердан Шакири («Базель», 33 года) — 31

4. Роберт Левандовски («Барселона», 36 лет) — 27

5. Крис Вуд («Ноттингем Форест», 33 года) — 22.