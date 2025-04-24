«Севилья» уступила «Осасуне» в 33-м туре Ла Лиги, играя с 32-й минуты в меньшинстве

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги между «Осасуной» и «Барселоной». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного судьи выступал Адриан Кордеро Вега. Победу в поединке с минимальным преимуществом праздновали футболисты «Осасуны» — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 25-й минуте. Отличился форвард «Осасуны» Рубен Гарсия. На 32-й минуте вингер «Севильи» Доди Лукебакио получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Осасуна» после 33 проведённых встреч занимает в турнирной таблице восьмое место с 44 очками. «Севилья» с 37 очками располагается на 15-й строчке.