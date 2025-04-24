Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осасуна — Севилья, результат матча 24 апреля 2025, счёт 1:0, Ла Лига 2024-2025

«Севилья» уступила «Осасуне» в 33-м туре Ла Лиги, играя с 32-й минуты в меньшинстве
Комментарии

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги между «Осасуной» и «Барселоной». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного судьи выступал Адриан Кордеро Вега. Победу в поединке с минимальным преимуществом праздновали футболисты «Осасуны» — 1:0.

Испания — Примера . 33-й тур
24 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Гарсия – 25'    
Удаления: нет / Лукебакио – 32'

Единственный гол в матче был забит на 25-й минуте. Отличился форвард «Осасуны» Рубен Гарсия. На 32-й минуте вингер «Севильи» Доди Лукебакио получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Осасуна» после 33 проведённых встреч занимает в турнирной таблице восьмое место с 44 очками. «Севилья» с 37 очками располагается на 15-й строчке.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: Кубок Стэнли с Овечкиным, «Атлетико» в Примере и Мирра в Мадриде
Топ-матчи четверга: Кубок Стэнли с Овечкиным, «Атлетико» в Примере и Мирра в Мадриде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android