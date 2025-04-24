«Леганес» ушёл от поражения в матче с «Жироной», забив на 90+3-й минуте в меньшинстве

Завершился матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Леганес» и «Жирона». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Матч закончился со счётом 1:1.
На 54-й минуте первый гол во встрече забил нападающий каталонского клуба Кристиан Стуани. На 90+3-й минуте нападающий Мунир Эль-Хаддади восстановил равновесие.
На 19-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Сейдуба Сиссе.
«Жирона» занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 35 очков за 33 матча. «Леганес» заработал 30 очков после 33 игр и располагается на 19-й строчке, в зоне вылета. На первом месте находится «Барселона», у которой 76 очков за 33 игры.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: