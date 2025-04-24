Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леганес — Жирона 1:1, результат матча 33-го тура Ла Лиги 24 апреля 2025 года

«Леганес» ушёл от поражения в матче с «Жироной», забив на 90+3-й минуте в меньшинстве
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Леганес» и «Жирона». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Матч закончился со счётом 1:1.

Испания — Примера . 33-й тур
24 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
0:1 Стуани – 54'     1:1 Эль-Хаддади – 90+2'    
Удаления: Сиссе – 19' / нет

На 54-й минуте первый гол во встрече забил нападающий каталонского клуба Кристиан Стуани. На 90+3-й минуте нападающий Мунир Эль-Хаддади восстановил равновесие.

На 19-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Сейдуба Сиссе.

«Жирона» занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 35 очков за 33 матча. «Леганес» заработал 30 очков после 33 игр и располагается на 19-й строчке, в зоне вылета. На первом месте находится «Барселона», у которой 76 очков за 33 игры.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Левандовски прокомментировал победу «Барселоны» над «Жироной» и рассказал о своём будущем

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android