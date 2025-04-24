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Суд закрыл дело об оскорблениях Винисиуса двумя фанатами «Барселоны»

Суд закрыл дело об оскорблениях Винисиуса двумя фанатами «Барселоны»
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Судья прекратила расследование в отношении двух болельщиков «Барселоны», которых подозревали в том, что они оскорбляли игрока «Реала» Винисиуса Жуниора на расовой почве во время матча в октябре 2023 года. При этом дело было передано в Управление по вопросам равного обращения и борьбы с дискриминацией, сообщает COPE.

Утверждается, что судья следственного суда Барселоны Кармен Гарсия закрыла расследование, не найдя никаких доказательств разжигания ненависти. Кроме того, сам футболист не слышал выкриков от этих фанатов. Бразилец утверждал, что в его адрес кричали «обезьяна» и «тупая обезьяна», но пояснил, что слышал эти выражения не во время матча, а потом, когда ему показали видеозапись.

Эксперт по чтению по губам, нанятый Ла Лигой, утверждал, что подозреваемые кричали «гребаная обезьяна».

Прокуратура по делам на почве ненависти попросила закрыть дело, поскольку следствию так и не удалось выяснить, что именно кричали фанаты. Кроме того, даже если их выкрики и были оскорбительными, их не поддержали остальные болельщики, матч не был приостановлен. Судья согласилась с доводами прокурора.

Отмечается, что Ла Лига, а также клуб и игрок подали апелляцию на закрытие дела.

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