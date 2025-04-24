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Почеттино близок к возвращению в «Тоттенхэм» — TBR Football

Почеттино близок к возвращению в «Тоттенхэм» — TBR Football
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино крайне близок к возвращению в лондонский клуб. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, действующий тренер команды Ангелос Постекоглу будет уволен по окончании сезона, независимо от того, победят ли «шпоры» в Лиге Европы. Председатель «Тоттенхэма» Дэниел Леви на текущий момент ещё не сказал Постекоглу о своём решении.

С сентября 2024 года Почеттино возглавляет сборную США. Аргентинский специалист занимал должность главного тренера лондонского клуба с 2014 по 2019 год. Под его руководством «шпоры» доходили до финала Лиги чемпионов.

После 33 туров нынешнего сезона АПЛ «Тоттенхэм» набрал 37 очков и занимает 16-е место.

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