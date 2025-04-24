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В финале с «Барселоной» за «Реал» сыграет Куртуа, до этого в Кубке играл Лунин — Sport.es

В финале с «Барселоной» за «Реал» сыграет Куртуа, до этого в Кубке играл Лунин — Sport.es
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Бельгийский вратарь Тибо Куртуа займёт место в воротах мадридского «Реала» в финальном матче Кубка Испании. Как сообщает Sport.es, именно он, а не Андрей Лунин станет основным голкипером «сливочных» в «эль-класико». Встреча состоится в субботу, 26 апреля. Команды сыграют на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, решение использовать в финальном матче Кубка Испании Тибо Куртуа было принято главным тренером «Реала» Карло Анчелотти. До этого во всех пяти матчах «королевского клуба» в Кубке Испании место в воротах занимал Андрей Лунин.

Всего в активе украинца 12 матчей за «Реал» в текущем сезоне во всех турнирах. Тибо Куртуа появился на поле в 42 матчах сезона-2024/2025.

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