В финале с «Барселоной» за «Реал» сыграет Куртуа, до этого в Кубке играл Лунин — Sport.es

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа займёт место в воротах мадридского «Реала» в финальном матче Кубка Испании. Как сообщает Sport.es, именно он, а не Андрей Лунин станет основным голкипером «сливочных» в «эль-класико». Встреча состоится в субботу, 26 апреля. Команды сыграют на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

По данным источника, решение использовать в финальном матче Кубка Испании Тибо Куртуа было принято главным тренером «Реала» Карло Анчелотти. До этого во всех пяти матчах «королевского клуба» в Кубке Испании место в воротах занимал Андрей Лунин.

Всего в активе украинца 12 матчей за «Реал» в текущем сезоне во всех турнирах. Тибо Куртуа появился на поле в 42 матчах сезона-2024/2025.