Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тер Штеген восстановился после травмы и поедет на финал Кубка Испании с «Реалом» — COPE

Тер Штеген восстановился после травмы и поедет на финал Кубка Испании с «Реалом» — COPE
Комментарии

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген провёл полноценную тренировку и получил разрешение от медицинского штаба отправиться с командой на финальный матч Кубка Испании с мадридским «Реалом», который состоится в субботу, 26 апреля. Об этом сообщает COPE.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

32-летний голкипер не был доступен с сентября 2024 года, поскольку у него был диагностирован разрыв коленной чашечки после матча 6-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (5:1). Действующее трудовое соглашение тер Штегена с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Вратарь «Барселоны» Щенсны: если Флик решит положиться на тер Штегена, я буду уважать это

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android