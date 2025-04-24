Тер Штеген восстановился после травмы и поедет на финал Кубка Испании с «Реалом» — COPE
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген провёл полноценную тренировку и получил разрешение от медицинского штаба отправиться с командой на финальный матч Кубка Испании с мадридским «Реалом», который состоится в субботу, 26 апреля. Об этом сообщает COPE.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
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П2
32-летний голкипер не был доступен с сентября 2024 года, поскольку у него был диагностирован разрыв коленной чашечки после матча 6-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (5:1). Действующее трудовое соглашение тер Штегена с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
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