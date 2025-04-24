Анри — лучший нападающий в истории АПЛ по версии GMS, Руни — третий, Кейн — четвёртый

Интернет-портал Give me Sport составил рейтинг из 25 лучших нападающих в истории английской Премьер-лиги.

Первое место в этом списке занял бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри (175 голов в АПЛ). На второй строчке расположился экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер (260). Замыкает тройку лидеров бывший нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, забивший 208 голов в чемпионате Англии.

Топ-10 нападающих в истории АПЛ по версии Give me Sport:

Тьерри Анри — 175; Алан Ширер — 260; Уэйн Руни — 208; Гарри Кейн — 213; Серхио Агуэро — 184; Эрик Кантона — 70; Деннис Бергкамп — 87; Энди Коул — 187; Дидье Дрогба — 104; Луис Суарес — 69.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: