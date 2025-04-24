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Анри — лучший нападающий в истории АПЛ по версии GMS, Руни — третий, Кейн — четвёртый

Анри — лучший нападающий в истории АПЛ по версии GMS, Руни — третий, Кейн — четвёртый
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Интернет-портал Give me Sport составил рейтинг из 25 лучших нападающих в истории английской Премьер-лиги.

Первое место в этом списке занял бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри (175 голов в АПЛ). На второй строчке расположился экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер (260). Замыкает тройку лидеров бывший нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, забивший 208 голов в чемпионате Англии.

Топ-10 нападающих в истории АПЛ по версии Give me Sport:

  1. Тьерри Анри — 175;
  2. Алан Ширер — 260;
  3. Уэйн Руни — 208;
  4. Гарри Кейн — 213;
  5. Серхио Агуэро — 184;
  6. Эрик Кантона — 70;
  7. Деннис Бергкамп — 87;
  8. Энди Коул — 187;
  9. Дидье Дрогба — 104;
  10. Луис Суарес — 69.
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