Анри — лучший нападающий в истории АПЛ по версии GMS, Руни — третий, Кейн — четвёртый
Интернет-портал Give me Sport составил рейтинг из 25 лучших нападающих в истории английской Премьер-лиги.
Первое место в этом списке занял бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри (175 голов в АПЛ). На второй строчке расположился экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер (260). Замыкает тройку лидеров бывший нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, забивший 208 голов в чемпионате Англии.
Топ-10 нападающих в истории АПЛ по версии Give me Sport:
- Тьерри Анри — 175;
- Алан Ширер — 260;
- Уэйн Руни — 208;
- Гарри Кейн — 213;
- Серхио Агуэро — 184;
- Эрик Кантона — 70;
- Деннис Бергкамп — 87;
- Энди Коул — 187;
- Дидье Дрогба — 104;
- Луис Суарес — 69.
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