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Менди приступил к тренировкам в общей группе «Реала» — Marca

Менди приступил к тренировкам в общей группе «Реала» — Marca
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Защитник «Реала» Ферлан Менди начал тренировки с мячом и участвовал в части упражнений с группой — это его первое участие в тренировочном процессе после травмы. Француз не выходил на поле с середины марта из-за мышечной травмы задней поверхности бедра. Сообщает Marca.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тренерский штаб настроен оптимистично, и Менди планируют включить в заявку на игру с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Отмечается, что главный тренер Карло Анчелотти будет принимать решение о возможном использовании Менди в последний момент.

Напомним, в полуфинале Кубка Испании «Барселона» по сумме двух встреч прошла мадридский «Атлетико». Мадридский «Реал», в свою очередь, был сильнее «Реала Сосьедад».

Предстоящий финал Кубка Испании состоится 26 апреля. Матч пройдёт на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.

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