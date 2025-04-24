Менди приступил к тренировкам в общей группе «Реала» — Marca

Защитник «Реала» Ферлан Менди начал тренировки с мячом и участвовал в части упражнений с группой — это его первое участие в тренировочном процессе после травмы. Француз не выходил на поле с середины марта из-за мышечной травмы задней поверхности бедра. Сообщает Marca.
Тренерский штаб настроен оптимистично, и Менди планируют включить в заявку на игру с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Отмечается, что главный тренер Карло Анчелотти будет принимать решение о возможном использовании Менди в последний момент.
Напомним, в полуфинале Кубка Испании «Барселона» по сумме двух встреч прошла мадридский «Атлетико». Мадридский «Реал», в свою очередь, был сильнее «Реала Сосьедад».
Предстоящий финал Кубка Испании состоится 26 апреля. Матч пройдёт на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.