Защитник «Ростова» Чернов: во Второй лиге живут от зарплаты до зарплаты, но любят футбол

Защитник «Ростова» Евгений Чернов, выступающий на правах аренды за «Балтику», высказался о стереотипах про высокие зарплаты в российском футболе.

«Часто так складывается, что профессию футболиста начинают оценивать по каким-то отдельным личностям, которые получают много денег. Им сносит крышу, а потом по ним начинают судить, что все футболисты такие. По отдельным лицам плохо судят обо всей профессии. Для меня всегда большой показатель — это люди из Первой лиги. Ещё более сильный пример — люди из Второй лиги, которые реально живут от зарплаты до зарплаты. Они не получают огромных денег, но так же любят футбол, так же каждый день тренируются, так же семью перевозят из одного города в другой.

Это настолько непростой быт, чтобы перевезти свою семью, детей забрать из школы, из садика. Всё это по новой всегда. С учётом того, что у них нет таких больших возможностей, как в РПЛ. Там возможности такие, что ты можешь вообще не почувствовать этих сложностей. Поэтому для меня, когда оценивают по стереотипам отдельных личностей, это звучит очень странно. Чуть-чуть глубже копните, не смотрите только вершину айсберга, а посмотрите, что у него на глубине. Поэтому стереотипы мне не нравятся», — приводит слова Чернова «Советский спорт».

Евгений Чернов перебрался в калининградскую «Балтику» в январе 2025 года на правах аренды до конца сезона. Права на защитника по-прежнему принадлежат «Ростову». До перехода в стан жёлто-синих Чернов защищал цвета «Краснодара». «Балтика» после 29 туров занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 63 очками и с отрывом от главного преследователя — «Торпедо» — в 11 очков.