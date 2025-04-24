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Игрок «Ростова» Чернов рассказал, что Семак сделал ему подарок после победы «Зенита» в РПЛ

Игрок «Ростова» Чернов рассказал, что Семак сделал ему подарок после победы «Зенита» в РПЛ
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов, выступающий в аренде в калининградской «Балтике», вспомнил, какой подарок получил от главного тренера «Зенита» Сергея Семака после победы клуба в чемпионате России в сезоне-2018/2019.

— В сезоне-2018/2019 у вас было пять матчей в составе «Зенита». Получили в итоге чемпионскую медаль?
— Да, большая благодарность. И Богданычу [Сергею Семаку], он тоже там отдельный подарочек прислал. Да, получил медаль, поэтому очень счастлив.

— А что за подарочек?
— Он сделал подвеску на шею, и там мой номер с моей фамилией, с моими инициалами. Со своей росписью, там ещё текст был с благодарностью, — приводит слова Чернова «Советский спорт».

Евгений Чернов перебрался в «Зенит-2» из «Томи», воспитанником которой является, в феврале 2016 года. Всего за три года в команде защитник провёл 13 матчей за основную команду сине-бело-голубых и отметился двумя голевыми передачами. Чернов является чемпионом России-2018/2019 в составе «Зенита» и обладателем Кубка России-2017/2018 в «Тосно».

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