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Зане будет зарабатывать € 10+5 млн по новому контракту с «Баварией» — Фальк

Зане будет зарабатывать € 10+5 млн по новому контракту с «Баварией» — Фальк
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29-летний крайний нападающий Лерой Зане и «Бавария» достигли соглашения по новому контракту. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, ожидается, что сделка будет завершена на следующей неделе. Новое трудовое соглашение с мюнхенским клубом рассчитано до 2028 года. По нему немецкий футболист станет зарабатывать € 10 млн плюс € 5 млн — в качестве бонусов. Ранее сообщалось, что Зане получает € 20 млн по действующему контракту.

В нынешнем сезоне Зане принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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