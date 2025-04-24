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«Пари НН» с иронией отреагировал на расчёт «Химками» посещаемости клубов РПЛ

«Пари НН» с иронией отреагировал на расчёт «Химками» посещаемости клубов РПЛ
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«Пари Нижний Новгород» в телеграм-канале отреагировал на расчёт посещаемости клубов чемпионата России, проведённый «Химками» на основании данных Росстата и РПЛ. Согласно расчёту подмосковный клуб является четвёртой самой посещаемой командой РПЛ и располагается выше «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Динамо». «Пари НН» находится на девятой строчке.

Пресс-служба нижегородского клуба опубликовала таблицу РПЛ по количеству букв в названии команды, где «Пари Нижний Новгород» занял первое место.

Фото: Телеграм-канал ФК «Пари Нижний Новгород»

«Оказывается, «Химки» — четвёртые по посещаемости в лиге, а «Оренбург» — вообще первый! Искренне поздравляем коллег и публикуем достоверную турнирную таблицу. А если серьёзно, то давайте покажем в субботу, у кого посещаемость лучше, а главное — громче! Вы с нами?» — написано в телеграм-канале «Пари НН».

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