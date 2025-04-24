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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» могут приобрести Лукмана за € 60 млн — TuttoJuve

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» могут приобрести Лукмана за € 60 млн — TuttoJuve
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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» проявляют интерес к 27-летнему нападающему «Аталанты» Адемоле Лукману. Об этом сообщает TuttoJuve.

По информации источника, итальянский клуб может отпустить нигерийского футболиста за € 60 млн. На Лукмана также претендует «Ювентус».

В нынешнем сезоне Лукман принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 60 млн.

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