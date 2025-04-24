Чернов составил сборную из экс-одноклубников: без Витселя, но с «армянским Де Брёйне»

Выступающий на правах аренды за калининградскую «Балтику» защитник «Ростова» Евгений Чернов составил символическую сборную из бывших партнёров по команде. Ранее футболист выступал за такие клубы, как «Краснодар», «Зенит» и «Тосно».

— В воротах у меня будет Давид Юрченко, я очень люблю этого партнёра по команде: когда я пришёл в «Тосно», он просто взял под крыло меня сразу, очень поддержал. И я такой: «А что, так можно было?» Центральным левым защитником поставлю Ломбертса. Когда я выходил в играх за «Зенит» — это максимальная надёжность. Человек всегда поддержит, не будет орать, пихать. Ты просто беги вперёд, а он тебе передачку отдаст, и ты убежишь. Поставим Диму Чистякова в ростовские времена. Если вспомните тот сезон, то это просто гипернадёжность. Правый защитник — у Петрова конкуренция с Лёхой Козловым возможна. В мои времена Серёга травмировался постоянно, и мы с ним вообще не играли. Поэтому я поставлю Алексея Козлова.

Полузащитники — это самый сложный выбор, потому что там такие мастера были всегда. Ближе ко мне — Ивелин Попов, Роман Ерёменко, и мне очень хочется поставить своего друга из «Тосно» Саню Карницкого. Но там есть Аксель Витсель. Это тоже вообще гигант футбола просто. Это очень сложный выбор. Давайте Александра Карницкого поставим. Пусть его люди не знают, но немножко вспомнят о нём.

— Это первый случай в истории, когда Карницкий выиграл конкуренцию у Витселя.

— Причём оба они ещё действующие. Но давайте в скобочках, после Карницкого — Витсель. Слева в нападении выставим армянского Де Брёйне — Байрамяна. Голенкова поставим, а справа — Мохеби, — приводит слова Чернова «Советский спорт».

Евгений Чернов арендован «Балтикой» у «Ростова» до конца текущего сезона. В Первой лиге калининградцы возглавляют чемпионскую гонку с отрывом в 11 очков от занимающего второе место московского «Торпедо». В текущем сезоне левый защитник провёл 16 матчей во всех турнирах, по разу отличился и результативно ассистировал партнёрам. Чернов является чемпионом России-2018/2019 с «Зенитом» и обладателем Кубка страны с «Тосно» в сезоне-2017/2018.