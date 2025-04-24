«Поправили статистику». «Оренбург» отреагировал на расчёт «Химками» посещаемости в РПЛ

«Оренбург» отреагировал на расчёт «Химками» посещаемости клубов Российской Премьер-Лиги, проведённый на основании данных Росстата и РПЛ к 26-му туру соревнования. В результате расчёта подмосковный клуб расположился на четвёртом месте в рейтинге самых посещаемых команд чемпионата России, «Оренбург» — на седьмом. Ниже них оказались «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо».

«Подсчитали, циферки прикинули… И немного поправили статистику коллег из ФК «Химки». А вы уже купили билет на домашний матч нашей команды, которая играет, тренируется и базируется в посёлке Ростоши?» — написано в телеграм-канале «Оренбурга».

Фото: Телеграм-канал ФК «Оренбург»

После 25 туров РПЛ «Оренбург» набрал 17 очков и занимает 15-е место.

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