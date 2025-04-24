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Болонья — Эмполи, результат матча 24 апреля 2025, счёт 2:1, Кубок Италии 2024-2025

«Болонья» вышла в финал Кубка Италии, победив «Эмполи» в ответном полуфинале
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Завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Италии, в котором встречались «Болонья» и «Эмполи». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара». После первого матча у «Болоньи» было преимущество в три мяча. Ответная игра завершилась победой хозяев — 2:1.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 1
Эмполи
Эмполи
1:0 Фаббьян – 7'     1:1 Коваленко – 33'     2:1 Даллинга – 87'    

На седьмой минуте атакующий полузащитник хозяев Джованни Фаббьян отличился с передачи экс-игрока московского «Динамо» Никола Моро. На 33-й минуте украинский хавбек «Эмполи» Виктор Коваленко восстановил равенство в счёте. На 87-й минуте нидерландский нападающий «Болоньи» Тейс Даллинга вновь вывел свою команду вперёд.

Таким образом, «Болонья» одержала победу по сумме двух встреч (5:1) и получила право принять участие в финальном матче турнира, где сыграет с «Миланом». Матч пройдёт в среду, 14 мая.

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