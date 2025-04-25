Стало известно, какие есть разногласия между Рафиньей и «Барселоной» по новому контракту

«Барселона» продолжает вести переговоры с крайним нападающим Рафиньей о продлении контракта, заканчивающегося летом 2027 года. Однако между сторонами есть разногласия по ключевым моментам. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, во-первых, стороны не могут договориться по сроку действия нового трудового соглашения. Сине-гранатовые предлагают пролонгировать контракт на год с возможностью продления ещё на сезон (схема «1+1»). 28-летний футболист желает, чтобы срок в два года был фиксированным.

Во-вторых, Рафинью не удовлетворяет заработная плата, предложенная каталонским клубом. Агенты игрока настаивают, чтобы «Барселона» улучшила своё предложение.

При этом стороны согласовали сумму отступных за Рафинью в размере € 80 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: