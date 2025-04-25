Определились финалисты Кубка Италии — 2024/2025

Завершился второй полуфинальный матч Кубка Италии-2024/2025, в котором встречались «Болонья» и «Эмполи». Победу в игре (2:1) и по сумме двух встреч (5:1) праздновали подопечные Винченцо Итальяно.

Таким образом, «Болонья» стала вторым финалистом турнира. Днём ранее разгромную победу над «Интером» со счётом 3:0 одержал «Милан». Красно-чёрные довели суммарный счёт двухматчевого противостояния до 4:1 и также прошли в заключительный этап турнира. В финальном матче розыгрыша «Болонья» встретится с «Миланом» на стадионе «Олимпико» в Риме. Встреча назначена на среду, 14 мая.

«Милан» является пятикратным обладателем Кубка Италии (1966/1967, 1971/1972, 1972/1973, 1976/1977, 2002/2003). Футболисты «Болоньи» поднимали данный трофей над головой лишь дважды в своей истории (1969/1970, 1973/1974).