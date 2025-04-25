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Определились финалисты Кубка Италии — 2024/2025

Определились финалисты Кубка Италии — 2024/2025
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Завершился второй полуфинальный матч Кубка Италии-2024/2025, в котором встречались «Болонья» и «Эмполи». Победу в игре (2:1) и по сумме двух встреч (5:1) праздновали подопечные Винченцо Итальяно.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 1
Эмполи
Эмполи
1:0 Фаббьян – 7'     1:1 Коваленко – 33'     2:1 Даллинга – 87'    

Таким образом, «Болонья» стала вторым финалистом турнира. Днём ранее разгромную победу над «Интером» со счётом 3:0 одержал «Милан». Красно-чёрные довели суммарный счёт двухматчевого противостояния до 4:1 и также прошли в заключительный этап турнира. В финальном матче розыгрыша «Болонья» встретится с «Миланом» на стадионе «Олимпико» в Риме. Встреча назначена на среду, 14 мая.

«Милан» является пятикратным обладателем Кубка Италии (1966/1967, 1971/1972, 1972/1973, 1976/1977, 2002/2003). Футболисты «Болоньи» поднимали данный трофей над головой лишь дважды в своей истории (1969/1970, 1973/1974).

Календарь Кубка Италии
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