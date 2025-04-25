Анчелотти назвал боссам «Реала» четырёх игроков, которых следует купить летом — Sport.es

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Руководство мадридского «Реала» спросило мнение главного тренера команды Карло Анчелотти относительно футболистов, которых «сливочным» стоит приобрести летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, итальянский специалист настаивает на необходимости усиления позиции защитника и полузащитника. Анчелотти назвал четырёх футболистов, выступающих в чемпионате Англии: Вильяма Салиба («Арсенал»), Мануэля Аканджи («Манчестер Сити»), Алексиса Мак Аллистера («Ливерпуль») и Сандро Тонали («Ньюкасл»).

При этом подчёркивается, что финальное решение по покупке новых игроков будут принимать президент «Реала» Флорентино Перес, генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес и главный скаут «сливочных» Юни Калафат.

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