«Бетис» разгромил «Вальядолид» в матче 33-го тура Ла Лиги

Завершился матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Вальядолид». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

На 17-й минуте счёт в матче открыл игрок «Бетиса» Хесус Родригес. На 41-й Чуки сравнял счёт. Во втором тайме на 64-й минуте «Бетис» снова вырвался вперёд. На 66-й минуте гол в ворота «Вальядолида» забил Иско. Следующий гол был забит Роменом Перро на 84-й минуте. Финальный был забит на 90-й минуте.

«Бетис» заработал 54 очка после 33 игр и располагается на пятой строчке. «Вальядолид» занимает 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 16 очков за аналогичное количество игр. На первом месте находится «Барселона», у которой 76 очков за 33 игры.