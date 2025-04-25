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Атлетико Мадрид — Райо Вальекано 3:0, результат матча 33-го тура Ла Лиги 24 апреля 2025 года

«Атлетико» разгромил «Райо Вальекано» в дерби Мадрида в 33-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридские «Атлетико» и «Райо Вальекано». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Пабло Гонсалес Фуэртес. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Испания — Примера . 33-й тур
24 апреля 2025, четверг. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Сёрлот – 3'     2:0 Галлахер – 45'     3:0 Альварес – 77'    

В начале встречи счёт открыл форвард «матрасников» Александр Сёрлот. На 45-й минуте полузащитник Конор Галлахер укрепил преимущество хозяев. На 77-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес довёл счёт до разгромного.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 66 очков за 33 матча. «Райо Вальекано» заработал 41 очко после 33 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 76 очков за 33 игры.

Календарь Ла Лиги
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