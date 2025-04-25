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Чернов объяснил, почему считает Голенкова самым удобным форвардом из тех, с кем играл

Чернов объяснил, почему считает Голенкова самым удобным форвардом из тех, с кем играл
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов, выступающий на правах аренды в составе калининградской «Балтики», высказался о качествах нападающего жёлто-синих Егора Голенкова.

«Для меня он был максимально удобным партнёром. Я очень часто делаю подачу в штрафную, и это максимально удобный нападающий. Даже на неточную подачу он обязательно побежит, обязательно поборется, и в графе «точные подачи» у меня будет плюсик (смеётся). Ну это шутка. Он правда бежит на все мячи, даже в безнадёжной ситуации поборется, заберёт и выиграет этот мяч. И в штрафной он был очень опасен», — приводит слова Чернова «Советский спорт».

В текущем сезоне Егор Голенков принял участие в 29 матчах за «Ростов» в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На счету форварда девять забитых голов и четыре результативные передачи.

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