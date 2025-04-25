Щенсны оценил свой вклад в беспроигрышную серию «Барселоны» из 22 матчей

35-летний вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны поделился мнением о своём вкладе в беспроигрышную серию сине-гранатовых, составившую 22 матча во всех турнирах. Серия прервалась в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1). До этой игры каталонский клуб одержал 19 побед и три раза сыграл вничью в матчах с участием Щенсного.

«Я думаю, что в значительной степени это совпадение. Мой вклад в то, что мы не проиграли ни одного матча, был довольно незначительным. Команда показывает очень хороший футбол, забивает много голов. Я старался не портить игру. Вот и всё. Мне просто повезло, что я встал в ворота в тот момент, когда команда начала побеждать в матчах.

Ещё то, как мы защищаемся. Это значительно облегчает мою работу, потому что когда они хотят защищаться, то блокируют каждый удар, побеждают в каждом отборе, в верховой борьбе. Так что я могу просто — за неимением лучшего выражения — пойти и выкурить сигаретку», — приводит слова Щенсного ESPN.

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