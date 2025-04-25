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Результаты матчей чемпионата Испании 24 апреля

Результаты матчей чемпионата Испании 24 апреля
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В четверг, 24 апреля, прошли четыре матча 33-го тура испанской Ла Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 24 апреля:

«Леганес» — «Жирона» — 1:1;
«Осасуна» — «Севилья» — 1:0;
«Атлетико» — «Райо Вальекано» — 3:0;
«Бетис» — «Вальядолид» — 5:1.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги возглавляет «Барселона», набравшая 76 очков за 33 игры. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 72 очка в аналогичном количестве матчей. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 66 очками. В зоне вылета находятся «Вальядолид» (16), «Леганес» (30) и «Лас-Пальмас» (32).

Расписание матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лига
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