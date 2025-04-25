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Goal: «Бавария» может отпустить Кейна в АПЛ летом 2026-го

Goal: «Бавария» может отпустить Кейна в АПЛ летом 2026-го
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«Бавария» не станет препятствовать возвращению Гарри Кейна в Премьер-лигу, если нападающий решит вернуться туда следующим летом. Пишет GOAL.

Несмотря на его важность для «Баварии», Кейна неоднократно связывали с возвращением в Англию. Хотя немецкий гранд не хочет терять 31-летнего игрока, после его выступления в матче Лиги чемпионов с «Интером» начались обсуждения его будущего.

Отмечается, что в контракте Кейна есть пункт, согласно которому он может уйти через год. «Бавария» не станет препятствовать этому с знак уважения. В «Баварии» высоко оценивают уровень Кейна, но при этом считают, что ему не хватает определённой «искры».

Ранее сообщалось, что Кейн может вернуться в Англию летом 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата Германии 31-летний Гарри Кейн провёл 28 матчей, в которых забил 24 мяча и оформил восемь результативных передач. Кейн перешёл в «Баварию» из английского «Тоттенхэма» в 2023 году.

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