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Фостер: если бы Трент завтра продлил контракт, он был бы в учебниках истории «Ливерпуля»

Фостер: если бы Трент завтра продлил контракт, он был бы в учебниках истории «Ливерпуля»
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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер раскритиковал защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда за возможный трансфер в мадридский «Реал» в статусе свободного агента летом.

«Когда ты забиваешь гол, ты бежишь к зрителям, и видишь их любовь. Сейчас ты легенда «Ливерпуля», и они тебя обожают. Если бы вы подписали новый контракт сегодня или завтра, ты навсегда был бы в учебниках истории этого клуба. Он уходит, хотя мог бы уйти пару лет назад, оставив клубу более € 90 млн. Болельщики воспримут это как оскорбление для себя и клуба. Они не получили за него то, что могли бы получить, а вместо этого он уехал в «Реал» к своему другу Джуду (Беллингему). Вот как они это увидят. Я думаю, что он позволяет себе увлечься «Реалом». Он думает, что там трава зеленее, но я так не думаю» — заявил Форстер в подкасте Fozcast.

Трент Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». Его контракт с английской командой подходит к концу летом 2025 года. По данным СМИ, Трент близок к бесплатному переходу в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно. Ранее контракты с «Ливерпулем» продлили защитник Вирджил ван Дейк и форвард Мохамед Салах.

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