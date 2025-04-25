Радимов: в финале Кубка Испании с «Барселоной» «Реал» скорее будет в роли «Хетафе»

Экс-полузащитник «Сарагосы» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего «класико» «Барселона» — «Реал» в финале Кубка Испании.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барселона» была явным фаворитом матча до минувшей недели, однако победа мадридского «Реала» над «Атлетиком» из Бильбао произвела на меня очень сильное впечатление. Мадридская команда смотрелась очень мощно. Теперь у меня закрались сомнения в победе «Барсы».

Что касается тяжелой победы «Реала» над «Хетафе», то это не аргумент, потому что тяжело представить «Барселону», владеющую мячом менее 40% игрового времени, как это делал «Хетафе». Напротив, именно «Реал» скорее будет в роли «Хетафе» в предстоящем «класико», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Лидеры испанской Ла Лиги «Барселона» и мадридский «Реал» сыграют друг с другом в финале Кубка Испании, их встреча состоится 26 апреля на нейтральном поле в Севилье и начнётся в 23:00 мск.

В чемпионате Испании сине-гранатовые лидируют с 76 очками в 33 матчах, «Королевский клуб» отстаёт на четыре очка. В трёх последних матчах чемпионата оба соперника одержали победы — «Реал» с одинаковым счётом 1:0 переиграл «Алавес» на выезде, «Атлетик» дома и «Хетафе» на выезде, «Барселона» после выездного успеха с «Леганесом» (1:0) выиграла на своём поле у «Сельты» (4:3) и «Мальорки» (1:0).

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