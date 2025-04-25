Радимов: в финале Кубка Испании с «Барселоной» «Реал» скорее будет в роли «Хетафе»

Экс-полузащитник «Сарагосы» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего «класико» «Барселона» — «Реал» в финале Кубка Испании.
«Барселона» была явным фаворитом матча до минувшей недели, однако победа мадридского «Реала» над «Атлетиком» из Бильбао произвела на меня очень сильное впечатление. Мадридская команда смотрелась очень мощно. Теперь у меня закрались сомнения в победе «Барсы».
Что касается тяжелой победы «Реала» над «Хетафе», то это не аргумент, потому что тяжело представить «Барселону», владеющую мячом менее 40% игрового времени, как это делал «Хетафе». Напротив, именно «Реал» скорее будет в роли «Хетафе» в предстоящем «класико», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Лидеры испанской Ла Лиги «Барселона» и мадридский «Реал» сыграют друг с другом в финале Кубка Испании, их встреча состоится 26 апреля на нейтральном поле в Севилье и начнётся в 23:00 мск.
В чемпионате Испании сине-гранатовые лидируют с 76 очками в 33 матчах, «Королевский клуб» отстаёт на четыре очка. В трёх последних матчах чемпионата оба соперника одержали победы — «Реал» с одинаковым счётом 1:0 переиграл «Алавес» на выезде, «Атлетик» дома и «Хетафе» на выезде, «Барселона» после выездного успеха с «Леганесом» (1:0) выиграла на своём поле у «Сельты» (4:3) и «Мальорки» (1:0).
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