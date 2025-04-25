Андрей Талалаев рассказал о трансферных планах «Балтики»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев поделился ближайшими трансферными планами своего клуба.

«Нам нужен был опорный полузащитник зимой, и мы Фаваза Абдуллахи рассматривали тогда ещё, но у него была надежда, что его заявят в «Химках», и поэтому он оставался там. Мы сейчас просматриваем новичков. Я думаю, что в эти недели ещё несколько новичков приедут. Мы уже смотрим в будущее», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Калининградская «Балтика» возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги, набрав 63 очка в 29 матчах. Отрыв команды Андрея Талалаева от ближайшего преследователя — московского «Торпедо» — составляет 11 очков. Балтийцы имеют шансы оформить прямой выход в Российскую Премьер-Лигу уже в ближайшем туре, в котором сыграют на выезде с находящимся в зоне стыковых матчей екатеринбургским «Уралом».

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