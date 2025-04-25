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В Испании определился первый клуб, вылетающий из Ла Лиги по итогам сезона

В Испании определился первый клуб, вылетающий из Ла Лиги по итогам сезона
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Испанский «Вальядолид» стал первым в этом сезоне неудачником национального чемпионата, утратившим все шансы на сохранение прописки в Ла Лиге. После выездного поражения от «Бетиса» (1:5) в матче 33-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» занимает в турнирной таблице последнее, 20-е место, набрав 16 очков в 33 матчах. Отставание от зоны сохранения прописки в элитном дивизионе (17-го места) составляет 18 очков за пять туров до финиша.

Испания — Примера . 33-й тур
24 апреля 2025, четверг. 22:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
5 : 1
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Родригес – 17'     1:1 Чуки – 41'     2:1 Эрнандес – 64'     3:1 Иско – 66'     4:1 Перро – 84'     5:1 Абде – 90'    

В 14 последних матчах Ла Лиги «Вальядолид» набрал одно очко, последняя победа состоялась 11 января в домашней игре с «Бетисом» (1:0).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

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