В Испании определился первый клуб, вылетающий из Ла Лиги по итогам сезона

Испанский «Вальядолид» стал первым в этом сезоне неудачником национального чемпионата, утратившим все шансы на сохранение прописки в Ла Лиге. После выездного поражения от «Бетиса» (1:5) в матче 33-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» занимает в турнирной таблице последнее, 20-е место, набрав 16 очков в 33 матчах. Отставание от зоны сохранения прописки в элитном дивизионе (17-го места) составляет 18 очков за пять туров до финиша.

В 14 последних матчах Ла Лиги «Вальядолид» набрал одно очко, последняя победа состоялась 11 января в домашней игре с «Бетисом» (1:0).

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