«Вальядолид» выступил с официальным обращением к болельщикам по поводу вылета из Ла Лиги

Официальный сайт испанского «Вальядолида» опубликовал официальное обращение к своим болельщикам с извинениями за спортивные результаты этого сезона. 24 апреля крупным выездным поражением от «Бетиса» (1:5) бело-фиолетовые оформили вылет из Ла Лиги в Сегунду по итогам текущего чемпионата Испании.

«Мы просим прощения у вас — у тех, перед кем несём максимальную ответственность за спортивные результаты, которые привели команду к вылету из лиги. Мы приносим свои извинения за то, что не носили футболку клуба «Реал Вальядолид» с достоинством и за то, что не соревновались с отношением, которого заслуживают все те, кто на протяжении многих лет строил нашу историю своими жертвами, своими мечтами, своим временем и своей любовью.

Соревноваться было и остаётся обязательством. И невыполнение этого требования является причиной логичного разочарования, которое мы испытываем сегодня. Мы не оправдали своих надежд.

Мы не должны забывать этот сезон. Мы будем помнить его, чтобы не повторять ошибок, которые привели нас туда, где мы не хотим быть», — говорится в тексте обращения на официальном сайте «Вальядолида».

«Вальядолид» занимает в турнирной таблице последнее, 20-е место, набрав 16 очков в 33 матчах. Отставание от зоны сохранения прописки в элитном дивизионе (17-го места) составляет 18 очков за пять туров до финиша. В 14 последних матчах Ла Лиги бело-фиолетовые набрали одно очко, последняя победа состоялась 11 января в домашней игре с «Бетисом» (1:0).

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