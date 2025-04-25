Денис Зубко — о гегемонии «Зенита»: чемпионства «Спартака» тоже кому-то не нравились

Экс-нападающий «Зенита» и волгоградского «Ротора» Денис Зубко ответил на вопрос о восприятии регулярных чемпионств сине-бело-голубых.

— Понимаете тех, кто устал от гегемонии «Зенита»?

— А в чемпионате Франции постоянно побеждал «ПСЖ». «Зенит» эти годы был более стабильным, поэтому и выигрывал золото. Давайте вспомним, когда «Спартак» становился чемпионом несколько раз подряд. Кому-то это тоже не нравилось, а футболисты «Спартака», конечно, рады этому. Ни один футболист не скажет, что ему неприятно выигрывать, — сказал Зубко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

«Зенит» из Санкт-Петербурга завоевал чемпионское звание шесть раз подряд — с сезона-2018/2019 по сезон-2023/2024. В текущем розыгрыше РПЛ сине-бело-голубые также ведут борьбу за чемпионство, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка за пять туров до финиша.

В период с 1992 по 2001 год московский «Спартак» завоевал девять чемпионств, в том числе шесть подряд с 1996 по 2001 год.

Полное интервью с Денисом Зубко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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