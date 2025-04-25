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Маркус Рашфорд всё ещё заинтересован в переходе в «Барселону» — Give me sport

Маркус Рашфорд всё ещё заинтересован в переходе в «Барселону» — Give me sport
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Вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, который сейчас на правах аренды выступает за «Астон Виллу», всё еще открыт для перехода в «Барселону», сообщает Give me sport.

По данным источника, футболист хочет продолжить карьеру в клубе, который выступает в Лиге чемпионов. Также отмечается, что он не планирует возвращаться в «Манчестер Юнайтед» после аренды.

Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды минувшей зимой. В составе команды Унаи Эмери Рашфорд сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал шесть ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года.

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