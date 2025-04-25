Евгений Чернов: в новой схеме Кубка России история «Тосно» почти невозможна, 1%

Обладатель Кубка России в составе «Тосно» защитник «Балтики» Евгений Чернов высказался о том, как повлияла новая схема турнира с верхней и нижней сетками на шансы на трофей клубов со скромными возможностями.

— С какими эмоциями вспоминаете победу в Кубке России с «Тосно»?

— Это такой длинный ответ последует, потому что это как будто вчера было. Это всё помнишь. Поэтому рассказывать очень долго. Это просто был успех, показательный успех команды, которая несмотря ни на что борется друг за друга, за свой тренерский штаб и хочет просто добиться успеха и быть на вершине, не имея каких-то возможностей. Просто из-за любви к футболу, к своей профессии. Показывая, что можно добиться успеха без чего-то грандиозного.

— Насколько такое возможно сейчас?

— Мне кажется, это сокращено до одного процента. С нижними, верхними сетками, с выбыванием, с возвращением птицы феникса невозможно. Но слова «невозможно» тоже нет. Очень трудно, маловероятно, — приводит слова Чернова «Советский спорт».

В сезоне-2017/2018 «Тосно» из Ленинградской области стал обладателем Кубка России, в том же сезоне клуб выбыл из РПЛ, заняв 15-е место по итогам чемпионата, и летом 2018 года прекратил существование из-за финансовых проблем.

С сезона-2022/2023 Кубок России разыгрывается в формате с двумя турнирными сетками, при этом клубы РПЛ, занявшие высокие места на групповом этапе, получают дополнительный шанс продолжить борьбу за трофей в нижней сетке (Пути регионов) после поражения в верхней (Пути РПЛ).

Видео: Чемпионская раздевалка «Тосно»