Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Чернов: в новой схеме Кубка России история «Тосно» почти невозможна, 1%

Евгений Чернов: в новой схеме Кубка России история «Тосно» почти невозможна, 1%
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель Кубка России в составе «Тосно» защитник «Балтики» Евгений Чернов высказался о том, как повлияла новая схема турнира с верхней и нижней сетками на шансы на трофей клубов со скромными возможностями.

— С какими эмоциями вспоминаете победу в Кубке России с «Тосно»?
— Это такой длинный ответ последует, потому что это как будто вчера было. Это всё помнишь. Поэтому рассказывать очень долго. Это просто был успех, показательный успех команды, которая несмотря ни на что борется друг за друга, за свой тренерский штаб и хочет просто добиться успеха и быть на вершине, не имея каких-то возможностей. Просто из-за любви к футболу, к своей профессии. Показывая, что можно добиться успеха без чего-то грандиозного.

— Насколько такое возможно сейчас?
— Мне кажется, это сокращено до одного процента. С нижними, верхними сетками, с выбыванием, с возвращением птицы феникса невозможно. Но слова «невозможно» тоже нет. Очень трудно, маловероятно, — приводит слова Чернова «Советский спорт».

В сезоне-2017/2018 «Тосно» из Ленинградской области стал обладателем Кубка России, в том же сезоне клуб выбыл из РПЛ, заняв 15-е место по итогам чемпионата, и летом 2018 года прекратил существование из-за финансовых проблем.

С сезона-2022/2023 Кубок России разыгрывается в формате с двумя турнирными сетками, при этом клубы РПЛ, занявшие высокие места на групповом этапе, получают дополнительный шанс продолжить борьбу за трофей в нижней сетке (Пути регионов) после поражения в верхней (Пути РПЛ).

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России

Видео: Чемпионская раздевалка «Тосно»

Материалы по теме
Игрок «Ростова» Чернов рассказал, что Семак сделал ему подарок после победы «Зенита» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android