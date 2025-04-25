Сальвадорский форвард «Балтики» высказался об Андрее Талалаеве и уровне Первой лиги

Новичок «Балтики» нападающий сборной Сальвадора Брайан Хиль рассказал о своих впечатлениях от работы под руководством главного тренера Андрея Талалаева и оценил уровень Мелбет Первой лиги.

«Мне повезло, что я приехал на предсезонку в Турции. Там было время влиться в команду и подстроиться под ребят, так что всё хорошо. Андрей Викторович — очень требовательный. Давление, которое он создаёт, помогает нам достигать успеха. В Первой лиге очень высокий уровень, очень много борьбы. По сравнению с теми лигами, где я до этого играл, в Колумбии, Сальвадоре, здесь выше интенсивность. А в РПЛ уровень ещё выше. Я уже видел несколько матчей и жду того момента, когда смогу сыграть там», — сказал Хиль в эфире телеканала «Матч ТВ».

23-летний нападающий сборной Сальвадора Брайан Хиль перешёл в «Балтику» в январе 2025 года из колумбийского «Депортес Толима», сумма трансферной компенсации по данным портала Transfermarkt составила € 1,5 млн. В составе калининградцев Хиль сыграл в семи матчах Первой лиги, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Видео: «Балтика» — «Сочи». 2:0. Брайан Хиль