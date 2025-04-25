Экс-игрок «Зенита» Зубко рассказал о проблемах со спортом в Карелии

Экс-нападающий «Зенита» и тренер детской команды в Петрозаводске Денис Зубко назвал возможные меры для развития футбола в Карелии.

— Каким вы видите идеальное развитие футбола в Петрозаводске?

— Это касается не только футбола. Мы делим стадион со школой лёгкой атлетики. Когда проходят совместные тренировки, на дорожки постоянно летают мячи, мы мешаем им, они тоже иногда залезают на поле. Не совсем комфортно. Прежде всего — строительство отдельных стадионов для футбола и лёгкой атлетики. Это должно быть во всех регионах Карелии, от этого будет расти конкуренция. Если у нас весна наступает раньше, то в северных регионах позже. Дети не могут выйти на футбольное поле, потому что его под снегом не видно. Как они будут приезжать на турниры в тот же Петрозаводск, когда занимаются только в залах? Они не составят конкуренцию. Наличие полей и манежей увеличивает количество тренирующихся детей, качество тренировок и конкурентоспособность на уровне Карелии.

Когда я ещё занимался, был чемпионат Карелии, мы ездили по всему региону вместе со взрослой командой. Юноши всегда играли перед мужиками. От этого появлялись хорошие игроки и интерес к футболу. Наличие хотя бы команды Второй лиги в Петрозаводске было бы большим подспорьем для ребят, которые занимаются в школе, — сказал Зубко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полное интервью с Денисом Зубко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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