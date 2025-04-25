Александр Бубнов назвал фаворита матча между ЦСКА и «Спартаком»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал фаворита матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком».

«ЦСКА очень сильно просел, они три последних матча должны были проиграть. По игре уступали вчистую! «Спартак» со всеми чудачествами Станковича выглядит лучше», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар» (55).

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