«На сегодня это невозможно». Александр Кержаков высказался о проблеме «Зенита»

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков прокомментировал малое количествао собственных воспитанников в составе сине-бело-голубых.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы в команде было как можно больше наших воспитанников, и чтобы они добивались результата. Но на сегодня это невозможно. Как я понимаю, уровень выпускников не позволяет им на равных конкурировать с легионерами за место в основном составе «Зенита», — приводит слова Кержакова «Россияйская газета».

Последним местом работы Александра Кержакова был «Кайрат». Казахстанский клуб российский специалист покинул в начале сентября. До этого Кержаков работал в «Спартаке» из Суботицы, он возглавлял этот клуб с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).