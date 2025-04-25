«Потерял берега и не соображает уже». Бубнов отреагировал на удаления Даку

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку подводит команду своими удалениями.

«Он потерял берега и не соображает уже. На него уже Рашид Рахимов не кричит. Так, конечно, нельзя делать. Он команду подводит сто процентов! Слава богу, что они не на вылет стоят и им сейчас ничего не грозит. Но так вести себя, конечно, нельзя», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года, он перебрался в казанский клуб из словенской «Муры». В нынешнем сезоне Даку сыграл за «Рубин» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7 млн.