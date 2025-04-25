Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сеск Фабрегас может продолжить тренерскую карьеру в АПЛ

Сеск Фабрегас может продолжить тренерскую карьеру в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас может покинуть итальянскую команду по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Грэм Бэйли в соцсетях.

По информации источника, английский «Лидс» заинтересован в услугах испанского специалиста и хочет назначить его на пост главного тренера вместо Даниэля Фарке. Отметим, что в следующем сезоне «Лидс» будет выступать в английской Премьер-лиге.

Команда Сеска Фабрегаса занимает 12-е место в чемпионате Италии, заработав 39 очков по итогам 33 встреч. В следующем матче «Комо» дома сыграет с «Дженоа» в рамках итальянской Серии А.

Материалы по теме
Сеск Фабрегас может возглавить «РБ Лейпциг» — Плеттенберг

Победители футбольных турниров 2024 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android