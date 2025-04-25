Сеск Фабрегас может продолжить тренерскую карьеру в АПЛ

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас может покинуть итальянскую команду по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Грэм Бэйли в соцсетях.

По информации источника, английский «Лидс» заинтересован в услугах испанского специалиста и хочет назначить его на пост главного тренера вместо Даниэля Фарке. Отметим, что в следующем сезоне «Лидс» будет выступать в английской Премьер-лиге.

Команда Сеска Фабрегаса занимает 12-е место в чемпионате Италии, заработав 39 очков по итогам 33 встреч. В следующем матче «Комо» дома сыграет с «Дженоа» в рамках итальянской Серии А.

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