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Александр Кержаков назвал российского футболиста, способного продолжить карьеру в Европе

Александр Кержаков назвал российского футболиста, способного продолжить карьеру в Европе
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Бывший футболист сборной России Александр Кержаков считает, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков способен продолжить карьеру в Европе.

«Из молодёжи я бы выделил Алексея Батракова, который очень ярко заявил о себе в нынешнем сезоне. Насчёт его отъезда в Европу — на мой взгляд, пока рано об этом говорить, так как для «футбольного взросления» нужно провести несколько сезонов на том же высоком уровне в Премьер-Лиге», — приводит слова Кержакова «Российская газета».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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