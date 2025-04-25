Кержаков высказался о сложностях «Зенита» с защитой титула во втором сезоне РПЛ подряд

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков прокомментировал сложности петербургского «Зенита» с защитой титула во втором сезоне РПЛ подряд.

«Удивлён ли, что «Зенит» второй сезон подряд сталкивается с большими проблемами в борьбе за титул? Конкуренты «Зенита» усиливаются и готовы серьёзно вкладываться в новых дорогих игроков. Отсюда и борьба за чемпионство на протяжении всего сезона», — приводит слова Кержакова «Российская газета».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 55 очков после 25 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 53 очка. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (50).