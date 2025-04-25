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Экс-игрок «Зенита» Зубко: о Бышовце не хочу говорить. Никогда

Экс-игрок «Зенита» Зубко: о Бышовце не хочу говорить. Никогда
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Экс-нападающий «Зенита» и тренер детской команды в Петрозаводске Денис Зубко заявил, что не хочет разговаривать о бывшем главном тренере сборной России Анатолии Бышовце.

— Тоже считаете, что «Письмо четырнадцати» стало одной из причин смерти Садырина?
— Мы эту тему не поднимали, это история между ним и игроками, и для журналистов это было объектом внимания. Конечно, наверное, ситуация неприятная. Думаю, сначала были переживания, но потом со временем всё нормализовалось: и встречи, и разговоры.

— Тема Бышовца в ваших интервью запретна. Вы это навсегда оставили или допускаете, что однажды захотите об этом поговорить?
— Я не хочу говорить об этом, никогда, — сказал Зубко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полное интервью с Денисом Зубко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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