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Игорь Колыванов назвал позитивные качества хавбека «Спартака» Наиля Умярова

Игорь Колыванов назвал позитивные качества хавбека «Спартака» Наиля Умярова
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Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о положительных игровых качествах полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

«Одно из самых главных его качеств — характер бойца. Он неудержимый боец, который бьётся на всех участках поля. Сейчас он научился правильно распределять свои силы и отдавать тонкие передачи. У него хорошее видение поля. Он очень сильно вырос за последние два года», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

24-летний опорный полузащитник Наиль Умяров перешёл в московский «Спартак» из ФК «Чертаново» в январе 2019 года. В текущем сезоне на его счету 28 матчей за красно-белых во всех турнирах и два забитых мяча.

Видео: Наиль Умяров на костылях прибыл на матч «Спартак» — «Химки»

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