«Динамо» Мх — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 25 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Махачкала занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 25 матчей. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 55 очков за аналогичное количество игр.