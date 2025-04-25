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«Динамо» Мх — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» Мх — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 25 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» Махачкала занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 25 матчей. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 55 очков за аналогичное количество игр.

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