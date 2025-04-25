Денис Зубко: думаю, руководству «Зенита» тоже хочется видеть воспитанников в составе

Экс-нападающий «Зенита» Денис Зубко рассказал, как воспринимает большое количество легионеров в составе сине-бело-голубых.

— Что вы испытываете, когда видите 10 легионеров в составе нынешнего «Зенита»?

— Да, наверное, большинству это неприятно, потому что должны играть свои игроки, которые воспитываются в академии «Зенита». Надо спрашивать у руководства клуба, что они хотят видеть и куда двигаются. К тому же в этом году столетие клуба, хочется чемпионства. Конечно, все хотят, чтобы играли россияне и воспитанники своей академии. Думаю, руководству «Зенита» этого тоже хочется, — сказал Зубко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полное интервью с Денисом Зубко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

Видео: Легионеры на контракте с «Зенитом»