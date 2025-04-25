Чемпионат России по футболу: расписание матчей 26-го тура РПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 25 апреля, матчем «Динамо» Махачкала — «Краснодар» стартует 26-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание 26-го тура РПЛ (время — московское):
25 апреля, пятница
- 19:30. «Динамо» Махачкала – «Краснодар»
26 апреля, суббота
- 14:00. «Динамо» Москва – «Зенит»
- 14:00. «Пари НН» – «Ахмат»
- 16:30. «Ростов» – «Локомотив»
- 19:30. «Спартак» – ЦСКА
27 апреля, воскресенье
- 14:00. «Крылья Советов» – «Оренбург»
- 16:30. «Химки» – «Акрон»
- 19:00. «Рубин» – «Факел»
Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков после 25 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 53 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (50 очков).
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