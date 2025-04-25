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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 26-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 26-го тура РПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 25 апреля, матчем «Динамо» Махачкала — «Краснодар» стартует 26-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание 26-го тура РПЛ (время — московское):

25 апреля, пятница

  • 19:30. «Динамо» Махачкала – «Краснодар»

26 апреля, суббота

  • 14:00. «Динамо» Москва – «Зенит»
  • 14:00. «Пари НН» – «Ахмат»
  • 16:30. «Ростов» – «Локомотив»
  • 19:30. «Спартак» – ЦСКА

27 апреля, воскресенье

  • 14:00. «Крылья Советов» – «Оренбург»
  • 16:30. «Химки» – «Акрон»
  • 19:00. «Рубин» – «Факел»

Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков после 25 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 53 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (50 очков).

Календарь чемпионата России
Турнирная таблица чемпионата России
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