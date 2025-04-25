Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 31-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

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Сегодня, 25 апреля, матчем «Штутгарт» — «Хайденхайм» стартует 31-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 31-го тура Бундеслиги (время — московское)

25 апреля, пятница:

21:30. «Штутгарт» — «Хайденхайм».

26 апреля, суббота:

16:30. «Хольштайн» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;

16:30. «Вольфсбург» — «Фрайбург»;

16:30. «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд;

16:30. «Бавария» — «Майнц»;

16:30. «Байер» — «Аугсбург»;

19:30. «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг».

27 апреля, воскресенье:

16:30. «Бохум» — «Унион»;

18:30. «Вердер» — «Санкт-Паули».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 72 очка после 30 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 64 очка. На третьем месте располагается «Айнтрахт» (52).