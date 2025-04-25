Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 31-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Сегодня, 25 апреля, матчем «Штутгарт» — «Хайденхайм» стартует 31-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.
Расписание матчей 31-го тура Бундеслиги (время — московское)
25 апреля, пятница:
21:30. «Штутгарт» — «Хайденхайм».
26 апреля, суббота:
16:30. «Хольштайн» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
16:30. «Вольфсбург» — «Фрайбург»;
16:30. «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд;
16:30. «Бавария» — «Майнц»;
16:30. «Байер» — «Аугсбург»;
19:30. «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг».
27 апреля, воскресенье:
16:30. «Бохум» — «Унион»;
18:30. «Вердер» — «Санкт-Паули».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 72 очка после 30 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 64 очка. На третьем месте располагается «Айнтрахт» (52).