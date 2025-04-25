Экс-форвард «Зенита» Зубко поставил Дзюбу на третье место среди лучших нападающих России

Экс-нападающий «Зенита» и волгоградского «Ротора» Денис Зубко рассказал, кого из топ-бомбардиров российского футбола считает лучшим форвардом.
— Веретенников — топ-форвард?
— Однозначно.
— Дзюба побил его рекорд по голам в чемпионатах России, который держался двадцать лет. Недавно обогнал и Кержакова. Кто из этих нападающих для вас на первом месте?
— Веретенников. Рекорд Гретцки тоже долго продержался. Но всегда находятся люди, которые их переписывают.
— А кто на втором?
— Кержаков — второй, Дзюба — третий, — сказал Зубко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.
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